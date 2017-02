TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, Ümraniyespor maçında aldıkları 1-0'lık galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde gazetecilere açıklamada bulunan Çapa, maçtan önce Ümraniyespor maçının zorluklarından bahsettiğini hatırlatarak, "Zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Son 4-5 maça bakıldığı zaman beklediğimiz iyi sonuçları alamadık. Bir yerde yeniden galip gelmemiz gerekiyordu. Bunun da Ümraniyespor maçında gerçekleşmesi gayet iyi oldu. Oyuna bakılınca hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Sahada iyi duran ve ne yaptığını bilen bir Boluspor izlediklerini kaydeden Çapa, "Artık daha iyi olacağız çünkü birlikte oynamaya alışacağız. Birlikte daha fazla idman yapma imkanına sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Çapa, ligin tamamlanmasına 13 hafta kaldığını vurgulayarak, "Bundan sonraki süreç artık maratonun sonu. Herkes için çok önemli haftalar. Her puanın ne kadar değerli olduğunu çok iyi bir şekilde görüyoruz. Her karşılaşma yüksek düzeyde mücadele içinde geçiyor. Çünkü artık ligde çok kredisi olan bir takım görüntüsü yok. Her takımın belirli bir hedefi var." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına kulübün tesislerinde başladı.