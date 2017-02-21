Değişmeyen tek şey değişim!

TFF 1. Lig'de bu sezon geride kalan 21 haftalık bölümde 14 takım, 17 kez teknik direktör değiştirdi.

Ligin 21. haftasındaki maçlarda aldıkları sonuçlardan sonra Bandırmaspor'da Feyyaz Uçar ve Büyükşehir Gaziantepspor'da da Metin Diyadin istifa etti.

Bu sezon ligde daha önce Eskişehirspor, Adana Demirspor, Balıkesirspor, Denizlispor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Sivasspor, Ümraniyespor, Şanlıurfaspor, Giresunspor ve Elazığspor teknik heyetlerinde değişikliğe gitmişti.

Bandırmaspor, Büyükşehir Gaziantepspor ve Mersin İdmanyurdu, sezon başından beri iki kez teknik direktör değişikliği yaptı.

Sezona İsmail Ertekin yönetiminde başlayan Bandırmaspor 9. hafta Eskişehirspor deplasmanında alınan 4-1'lik yenilginin ardından takımı Feyyaz Uçar'a emanet etmişti. Takımın başında 12 hafta kalan Feyyaz Uçar ise 21. haftada deplasmanda oynanan ve Balıkesirspor'un 5-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından istifasını açıkladı.

Lige Bülent Bölükbaşı yönetiminde giren Büyükşehir Gaziantepspor'da ise üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Bölükbaşı ile yollar ayrılmış ve takım 11. hafta öncesinde Metin Diyadin'e emanet edilmişti. Gaziantep temsilcisinin başında 11 hafta görev yapan Diyadin de, dünkü Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki 2-1'lik yenilginin ardından görevinden istifa etti.

Sezona Levent Arıkdoğan yönetiminde giren, daha sonra Yusuf Şimşek'in görev yaptığı Mersin İdmanyurdu'nda, takımın başında şu an Memduh Özbalta bulunuyor. Mersin ekibinde, 30 Ocak'ta anlaşma sağlanan teknik direktör Ümit Turmuş'un sözleşmesi bir gün sonra feshedilmişti.

TFF 1. Lig'de, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Evkur Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz geçen yıl olduğu gibi takımın başında yer alıyor. Boluspor'da Fuat Çapa ve Göztepe'de Okan Buruk ise bu sezon başından beri görevini sürdürüyor.