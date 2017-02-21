Göztepe'ye iyi haber..

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Menderes Belediyesi tarafından Göztepe'ye tahsis edilen 130 dönümlük arazinin "kentsel ve bölgesel yeşil ile spor alanı" olarak planlamasının tamamlandığı belirtti.

Kaya, yaptığı açıklamada Göztepe'nin üniversiteli taraftarlarının oluşturduğu GöztepeUniforce tarafından yenilenen Menderes ilçesindeki Değirmendere İlköğretim Okulu'nun ana sınıfının açılış törenine katıldığını kaydetti.

Menderes Belediyesinin talebi üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çevre düzeni planı değişikliğinin yürürlüğe girdiğini aktaran Kaya, "Menderes'e bağlı Tekeli'de bulunan, Menderes Belediyesi mülkiyetindeki 130 dönümlük alan tarla vasfındaydı. Bu alanın spor alanı olarak planlanması için Menderes Belediyesi Bakanlığa başvurmuştu. Süreci takip ettik ve kısa süre içerisinde planlamanın yapılmasını sağladık. Menderes Belediyesi tarafından Göztepe'ye tahsis edilen 130 dönümlük alanın kentsel ve bölgesel yeşil ile spor alanı olarak planlaması tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Göztepe'ye tahsis edilen bu alanda çok sayıda saha yapılacağını dile getiren Kaya, arazinin ulaşım açısından kolay bir noktada olduğunu anlattı.

Mahmut Atilla Kaya, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in hayallerinin gerçeğe dönüşeceğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Takıma uluslararası standartlarda bir altyapı tesisi kazandırmak en büyük hedeflerinden birisiydi. Bu arazide kurulacak tesis gerçekten Türkiye'ye örnek olacak. Göztepe'nin geleceğini garanti altına alacak bu büyük projenin önünde hiçbir engel kalmadığını ve yakında start vereceğimizi de buradan duyurmak istedim. Göztepe'nin tesisleşme hamlesinin önemli bir unsuru olan bu projenin tamamlanmasıyla birlikte yeni Gürsel Akseller Menderes'te yetişecek. Göztepe'ye ve şanlı taraftarımıza hayırlı olsun."