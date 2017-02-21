İşte Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü

TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor'da Feyyaz Uçar'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi.

Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, Balıkesirspor'a 5-0 mağlup olarak kötü bir hafta sonu geçirdiklerini ve sonrasında teknik direktör Feyyaz Uçar'ın istifasını sunduğunu bildirdi.

Uçar'ın istifasının ardından bu görev için Yusuf Şimşek ile görüştüklerini anlatan Elmastaş, "Kendisiyle görüşmelerimizi tamamladık ve 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda yeni hocamızla iyi sonuçlar gelecek." dedi.

Bordo-beyazlıların yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek ise TFF 1.Lig'i yakından tanıdığını söyledi.

Kendisine yönelik güveni boşa çıkarmayacağını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren beyaz bir sayfa açtık. Ekibim ve taraftarımızla birlik olup güzel günler göreceğiz. Ben bu ligi tanıyorum. Rize’de Mustafa Denizli ile şampiyonluk yaşadık. Antalya’da tek başıma şampiyonluk yaşadım. Oyuncuları da rakipleri de tanıyorum. Buradaki sıkıntının ufak olduğunu düşünüyorum. Hep birlikte bu sıkıntıları aşacağımızı düşünüyorum.”

Konuşmaların ardından Yusuf Şimşek 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Yusuf Şimşek’in teknik ekibinde Ali Postacı, Gökhan Kılavuz, Erhan Namlı, Şaban Özdeş ile kaleci antrenörü Aydın Gencer'in görev yapacağı açıklandı.