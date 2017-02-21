Metin Diyadin'den boşalan koltuğa...

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası istifa eden Büyükşehir Gaziantepspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, mavi-beyazlı takımla 11 lig maçına çıktı.

Gaziantep ekibinin sezona başladığı Bülent Bölükbaşı'nın ayrılmasının ardından göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, 11 maçta sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Mavi-beyazlılar, Diyadin yönetiminde 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı, 7 kez de mağlup oldu ve 8 puan toplayabildi.

Büyükşehir Gaziantepspor, söz konusu maçlarda 11 kez gol sevinci yaşarken, 19 gole de engel olamadı. Maç başına 0,72 puan ortalamasıyla Büyükşehir Gaziantepspor kariyerini noktalayan Diyadin, deplasman galibiyeti göremedi.

Kulübün basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, yaptığı açıklamada, 2-1 mağlup oldukları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Metin Diyadin'in istifasını yönetim kuruluna sunduğunu söyledi.

Yönetimin toplanıp Diyadin ile anlaşarak yollarını ayıracağını ifade eden Açıkgöz, "Metin hocanın istifasının ardından takıma en yararlı olacak isimle anlaşmak istiyoruz. Takımda bir hoca varken başka isimlerle görüşecek yapıda değiliz. O yüzden şu an gündemimizde hiçbir isim yok. Metin hocayla resmi olarak yolları ayırdıktan sonra hızlı şekilde iyi bir teknik adamı kentimize getireceğiz." diye konuştu.