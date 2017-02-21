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Şanlıurfaspor deplasmanda ilk peşinde
21 Şubat 2017 , 14:02
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Şanlıurfaspor
TFF 1. Lig'de bu sezon deplasmanda kazanamayan Şanlıurfaspor, dış sahada Bandırmaspor'u yenerek galibiyet özlemine son vermek istiyor.
Kulüp başkanı İsmail Bağıban, yaptığı açıklamada, deplasmandaki 10 maçlık galibiyet hasretine Bandırmaspor maçıyla nokta koymayı hedeflediklerini belirtti.
Bu sezon dış sahada bir türlü galip gelemediklerini ifade eden Bağıban, ligde geri dönüşü olmayan haftalara girdiklerini ve her maçın final havasında geçeceğine inandıklarını anlattı.
Bandırmaspor karşısında galibiyete odaklandıklarını vurgulayan Bağıban, "Özellikle hakemlerden yana son haftalarda çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Biz herhangi bir bahaneye de sığınmadan futbol oynamak istiyoruz. Sezonun deplasmandaki ilk galibiyetini Bandırmaspor karşısında almayı hedefliyoruz. Çok iyi futbol sergileyen takımımız rakip karşısında galip gelebilecek kapasitededir." diye konuştu.
Şanlıurfaspor, 25 Şubat Cumartesi günü Bandırmaspor ile Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Şanlıurfaspor
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