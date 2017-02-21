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Yeni Malatyaspor'da hedef şampiyonluk
21 Şubat 2017 , 19:19
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Yeni Malatyaspor
TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Sezer Özmen ile Ertaç Özbir, hedeflerinin sezonu şampiyon tamamlamak olduğunu söyledi.
Takımın defans oyuncusu Sezer Özmen, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Gaziantepspor maçından galip geldikleri için mutlu olduklarını vurguladı.
Sahada performanslarının tamamını ortaya koyduklarını ve iyi bir oyun sergilediklerini belirten Sezer, "Önümüzdeki 4-5 hafta çok önemli. O tarihten sonra birçok şeyin belli olabileceğini tahmin ediyorum. Bu süreyi en iyi şekilde atlatıp bulunduğumuz pozisyonu korumak istiyoruz. Bu ligin sonunda şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Kaleci Ertaç Özbir de Büyükşehir Gaziantepspor maçında uzatma dakikalarında galip geldikleri için ayrıca mutlu olduklarını dile getirdi.
Puan cetvelinde ilk 5 takımın birbirine çok yakın olduğunu hatırlatan Ertaç, şunları kaydetti:
"Daha çok isteyen takım Süper Lig'e çıkacaktır. İçlerinde belki de en fazla biz istiyoruz. Malatya'nın uzun yıllardır bu yönde beklentisi, heyecanı var. Buraya bunu başarmaya geldik. Takım halinde çalışıp, kupayı almak istiyoruz."
Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor'un 26 Şubat Pazar günü Altınordu ile yapacağı maçın, İstanbul'da Vodafone Arena'da oynanacağı açıklandı
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Yeni Malatyaspor
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