2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği başkanı belli oldu!

Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın, bugün yapılan 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği genel kurulu seçimlerinde başkanlığıa seçildi.

Futbolda geçtiğimiz haziran ayında kurulan 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin ilk olağan genel kurul toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Mövenpick Otel'deki genel kurula, 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri katıldı.

Spor Toto 2. Lig kulüplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanı Cengiz Günaydın, birliğin ilk başkanı seçildi.

Başkan Cengiz Günaydın yaptığı konuşmada, 2 yıl önce bu birliğin kurulması için ilk çalışmaların yapıldığını hatırlatarak, "Bundan sonraki süreçte Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir aile ferdi olarak, federasyonun bize göstereceği yolda, iş birliği içerisinde ilerlemeyi amaçlıyoruz." dedi.

Günaydın, 2. ve 3. Lig kulüplerinin ciddi sıkıntıları olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Kulüplerimizin sıkıntılarının çözülmesi için gerekli çalışmaları el birliği ile yapacağız. Bu sebeple asil ve yedek ayrımı yapmadık. 22 bölgesel kulübümüzün içerisinde olduğu bir yönetim anlayışı ile yola çıkıyoruz."

Cengiz Günaydın, gelecek yıl haziran ayında ikinci genel kurul toplantısının yapılacağını açıklayarak, "Haziran'da yine başkanlık seçimimiz olacak, başka başkanlarımız ve kulüplerimiz bu bayrağı devralacak. Allah'ın izniyle menfaatlerimiz doğrultusunda birliğimizi daha da güçlendirerek, daha sağlam temeller üzerine oturtmak için el birliği ile çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Genel kurul, başkanların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

91 kulübün katılımıyla dün gerçekleşen genel kurulda Fatih Karagümrükspor kulübü başkanı Cengiz Günaydın başkanlığa seçildi.

2. lig ve 3. lig Kulüpler Birliği yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;

Cengiz Günaydın, Fatih Karagümrük AŞ.

Aydın Gülmez, Batman Petrolspor AŞ.

Murat Şahin, Anadolu Üsküdarspor

Ecmel Faik Sarıoğlu, İstanbulspor AŞ.

Murat Kaplan, Nazilli Belediyespor

Kaya Büyükbayraktar, Gümüşhanespor

Zeki Gül, Çorum Belediyespor

Ali Demirhan, B.Ş. Belediye Erzurumspor

Abdulkadir Dışçi, Bugsaşspor

Ahmet Şahin, Gölcükspor

Arif Okan Uysal, Fethiyspor

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Saffet Akkoyun, Sarıyerspor

Süleyman Caner, Zonguldakspor

Osman Eyüpoğlu, Büyük Çekmece Tepecikspor