- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği başkanı belli oldu!
22 Aralık 2016 , 15:04
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup
Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın, bugün yapılan 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği genel kurulu seçimlerinde başkanlığıa seçildi.
Futbolda geçtiğimiz haziran ayında kurulan 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin ilk olağan genel kurul toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.
Mövenpick Otel'deki genel kurula, 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri katıldı.
Spor Toto 2. Lig kulüplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanı Cengiz Günaydın, birliğin ilk başkanı seçildi.
Başkan Cengiz Günaydın yaptığı konuşmada, 2 yıl önce bu birliğin kurulması için ilk çalışmaların yapıldığını hatırlatarak, "Bundan sonraki süreçte Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir aile ferdi olarak, federasyonun bize göstereceği yolda, iş birliği içerisinde ilerlemeyi amaçlıyoruz." dedi.
Günaydın, 2. ve 3. Lig kulüplerinin ciddi sıkıntıları olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:
"Kulüplerimizin sıkıntılarının çözülmesi için gerekli çalışmaları el birliği ile yapacağız. Bu sebeple asil ve yedek ayrımı yapmadık. 22 bölgesel kulübümüzün içerisinde olduğu bir yönetim anlayışı ile yola çıkıyoruz."
Cengiz Günaydın, gelecek yıl haziran ayında ikinci genel kurul toplantısının yapılacağını açıklayarak, "Haziran'da yine başkanlık seçimimiz olacak, başka başkanlarımız ve kulüplerimiz bu bayrağı devralacak. Allah'ın izniyle menfaatlerimiz doğrultusunda birliğimizi daha da güçlendirerek, daha sağlam temeller üzerine oturtmak için el birliği ile çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Genel kurul, başkanların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
91 kulübün katılımıyla dün gerçekleşen genel kurulda Fatih Karagümrükspor kulübü başkanı Cengiz Günaydın başkanlığa seçildi.
2. lig ve 3. lig Kulüpler Birliği yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;
Cengiz Günaydın, Fatih Karagümrük AŞ.
Aydın Gülmez, Batman Petrolspor AŞ.
Murat Şahin, Anadolu Üsküdarspor
Ecmel Faik Sarıoğlu, İstanbulspor AŞ.
Murat Kaplan, Nazilli Belediyespor
Kaya Büyükbayraktar, Gümüşhanespor
Zeki Gül, Çorum Belediyespor
Ali Demirhan, B.Ş. Belediye Erzurumspor
Abdulkadir Dışçi, Bugsaşspor
Ahmet Şahin, Gölcükspor
Arif Okan Uysal, Fethiyspor
DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
Saffet Akkoyun, Sarıyerspor
Süleyman Caner, Zonguldakspor
Osman Eyüpoğlu, Büyük Çekmece Tepecikspor
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup
YORUM EKLE
Son Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup HaberleriTüm Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar