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Ofspor'dan kadroya takviyeler!
29 Aralık 2016 , 14:34
AJANSSPOR-
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ofspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Ofspor, Trabzonspor'dan 1997 doğumlu kaleci Furkan Taş ve İstanbulspor'dan 1998 doğumlu orta saha Muammer Sarıkaya ile anlaşmaya vardı.
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