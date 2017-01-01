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Tokatspor'a Rize'den genç sol bek
01 Ocak 2017 , 19:13
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- Futbol
- Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup
AJANSSPOR-
Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un 1997 doğumlu genç sol bek oyuncusu Ufuk Buncukçu ile prensipte anlaşma sağladı.
Ufuk gün içerisinde Tokatspor'un kampına dahil oldu.
Bu sezon U21 takımda 15 maçta görev alan oyuncu skora etki sağlayamadı.
Tokatspor, 2.Lig Kırmızı Grup'ta 15 puanla 17. sırada yer alıyor.
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- Futbol
- Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup
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