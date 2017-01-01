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Yıldız futbolculardan yeni proje!
01 Ocak 2017 , 11:37
AJANSSPOR-Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Serdar Özkan 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Pendikspor'u alacağı iddia edildi.
Geçtiğimiz günlerde eski futbolcular; Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Murat Erdoğan, Yıldıray Baştürk ve Cihan Haspolatlı bir başka 2.Lig Beyaz Grup takımı Tuzlaspor'u satın almıştı.
Arda, Burak, Selçuk ve Serdar'ın projesi gerçekleşirse ülkemizde ilk defa faal futbolcular kulüp yönetiminde yer almış olacak.
Öte yandan; Pendikspor Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 25 puanla 8. sırada tamamladı.
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