Fethiyespor'a genç savunmacı

AJANSSPOR-

Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Fethiye ekibi Büyükşehir Erzurumspor'dan Hüseyin Cihan Avcu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Defans oyuncusu sezonun ilk yarısında Mavi-Lacivertli takımda 9 maçta forma giyerken 1 kez fileleri havalandırdı.

Öte yandan, Fethiyespor 2.Lig Beyaz Grup'ta 19 puanla 12. sırada yer alıyor.