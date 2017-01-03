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Fethiyespor'a genç savunmacı
03 Ocak 2017 , 17:47
AJANSSPOR-
Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Fethiye ekibi Büyükşehir Erzurumspor'dan Hüseyin Cihan Avcu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Defans oyuncusu sezonun ilk yarısında Mavi-Lacivertli takımda 9 maçta forma giyerken 1 kez fileleri havalandırdı.
Öte yandan, Fethiyespor 2.Lig Beyaz Grup'ta 19 puanla 12. sırada yer alıyor.
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