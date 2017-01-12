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Nazilli Belediyespor'dan önemli takviye

Tarih12 Ocak 2017 , 00:13

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Nazilli Belediyespor'dan önemli takviye

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, Tuna Üzümcü ile sözleşme imzaladı.

Nazilli Belediyespor, en son Denizlispor'da forma giyen Tuna Üzümcü'yü kadrosuna kattığını açıkladı.

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