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Nazilli Belediyespor'dan önemli takviye
12 Ocak 2017 , 00:13
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, Tuna Üzümcü ile sözleşme imzaladı.
Nazilli Belediyespor, en son Denizlispor'da forma giyen Tuna Üzümcü'yü kadrosuna kattığını açıkladı.
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