Kahramanmaraş transferde hızlandı!

-AJANSSPOR

Transfer döneminde daha önce Buğsaşspor'dan Serbay Yağız'ı alan Kahramanmaraşspor, yine aynı takımdan Barış Çiçek'i kadrosuna kattı.

Bu sezon başında Tokatspor'dan Buğsaş'a transfer olan 25 yaşındaki santrafor, yarım sezon oynadığı Buğsaşspor'da 5 maça çıktı ve topu filelerle buluşturamadı.