Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup

Kahramanmaraş transferde hızlandı!

Tarih13 Ocak 2017 , 22:36

Yorum
Kahramanmaraş transferde hızlandı!

-AJANSSPOR

Transfer döneminde daha önce Buğsaşspor'dan Serbay Yağız'ı alan Kahramanmaraşspor, yine aynı takımdan Barış Çiçek'i kadrosuna kattı.

Bu sezon başında Tokatspor'dan Buğsaş'a transfer olan 25 yaşındaki santrafor, yarım sezon oynadığı Buğsaşspor'da 5 maça çıktı ve topu filelerle buluşturamadı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup HaberleriTüm Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup Haberleri

me