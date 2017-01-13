Kahramanmaraş'tan hücuma takviye!

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Sezon başında Tokatspor'dan Buğsaşspor'a bedelsiz olarak transfer olan Serbay Yağız, Kahramanmaraşspor'a transfer oldu.

25 yaşındaki sağ açık, bu sezon Buğsaşspor'da 9 maça çıktı ve skora katkı yapamadı.