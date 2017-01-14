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Spor Toto 2.Lig'deki tüm maçlar izlenecek
14 Ocak 2017 , 14:57
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Milli Takımlarda görev yapan antrenörler ile TFF bölge antrenörleri, Spor Toto 2.Lig'de bu hafta iki grupta oynanacak maçların tamamını stadyumlarda takip edecek. Ayrıca Spor Toto 3.Lig'deki Tekirdağspor-Kocaelispor maçını da Milli Takım antrenörlerinden Nedim Yiğit takip edecek.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 24 Kasım'da Spor Toto 2.Lig ve 3.Lig kulüp başkanları ile gerçekleştirdiği "Futbol Buluşması"nda bu liglerin Milli Takımlar bünyesince yakından izlendiğini, bundan sonra daha da ilgilenileceğini vurgulamıştı.
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