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Bucaspor: 4 - Keçiörengücü: 2

Tarih15 Ocak 2017 , 15:56

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Bucaspor: 4 - Keçiörengücü: 2

Bucaspor: 4 - Keçiörengücü: 2

Stat: Yeni Buca

Hakemler: Celal Bayraklı, Özcan Genel, Yavuz Bahadır Ordu

Bucaspor: Mert, Sancar, Veli, Abdullah, Emin (Dk. 73 İlyas), Emre Toraman, Zafer, Erkan, Şenol (Dk. 46 Mehmet), Hasan (Dk. 88 Ahmet), Emre Özkan

Keçiörengücü: Özkan, Tarık, Kerem, Uğur, Ayhan, Mehmet Kuruoğlu (Dk. 68 Burak), Hüseyin, Efe Can, Timur, Yıldıray, Hüseyin (Dk. 80 Berat)

Goller: Dk. 12 Efe Can, Dk. 64 Yıldıray (Keçiörengücü), Dk. 69 ve 83 Zafer, Dk. 80 İlyas, Dk. 90 Erkan (Bucaspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Tarık, Dk. 58 Hüseyin (Keçiörengücü), Dk. 73 Erkan (Bucaspor)


Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 18. hafta maçında Bucaspor, Keçiörengücü'nü 4-2 yendi.

Bucaspor'un cezası nedeniyle ev sahibi ekibin taraftarları müsabakayı takip edemedi.

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