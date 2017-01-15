İstanbulspor'un zirve inadı!

AJANSSPOR - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren İstanbulspor deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Pendik Stadı’nda hakem Çağatay Altay’ın düdük çaldığı maçı konuk ekip 2-0 kazanan taraf oldu.



Mücadelede İstanbulspor’a zaferi getiren golleri 15. dakikada Orhan Aktaş ile 17. dakikada Muhsin Yıldırım kaydetti. Bu sonucun ardından İstanbulspor 35 puana yükselerek zirveye yerleşti. Pendikspor da 25 puanda kaldı.



Ligde gelecek hafta İstanbulspor sahasında Hacettepe ile karşılaşırken, Pendikspor da Tepecikspor’a konuk olacak.