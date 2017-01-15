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Kahramanmaraş nefes aldı!
15 Ocak 2017 , 15:13
Kahramanmaraşspor: 2 - Konya Anadolu Selçukspor: 1
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Yaşar Can Temizel, Uğur Erdoğan, Hüseyin Aylak
Kahramanmaraşspor: Mesut, Evren Kilarci, Yusuf Onur, Selçuk, Devrim (Dk. 75 Serbay), Feyyaz, Fatih, Kazım (Dk. 81 Kayhan), Yakup Ramazan (Dk. 70 Uğur), Aytürk Halil, Eser
Konya Anadolu Selçukspor: Mücahit, Özkan, Ali Kuleli, Ragıp, Oğuz, Burak, Ali Dere (Dk. 59 Süleyman), Abdulkadir (Dk. 81 Gökhan), Berat, Volkan, Maksut (Dk. 70 Eren)
Goller: Dk. 45 ve Dk. 85 Selçuk (Kahramanmaraşspor), Dk. 68 Süleyman (Konya Anadolu Selçukspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Yakup Ramazan (Kahramanmaraşspor), Dk. 53 Volkan, Dk. 90 Süleyman (Konya Anadolu Selçukspor)
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 18. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Konya Anadolu Selçukspor'u 2-1 mağlup etti.
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