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Kocaeli Birlikspor: 2 - Zonguldak Kömürspor: 1

Tarih15 Ocak 2017 , 15:59

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Kocaeli Birlikspor: 2 - Zonguldak Kömürspor: 1

Kocaeli Birlikspor: 2 - Zonguldak Kömürspor: 1


Stat: Alparslan Türkeş

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Vargün, Habip Tiryaki

Kocaeli Birlikspor: Fatih, Kürşat, Turgay, Mehmet, Umut (Dk. 85 Emre), Erdi, Gökhan, Burak, Uğur, Alp (Dk. 79 Ali), Aydın (Dk. 59 Uğur Işıkal)

Zonguldak Kömürspor: Osman, Sefa, Okan, Onur, Hüseyin (Dk. 60 Batuhan), Serkan, Ali (Dk. 85 Anıl), Ercan, Turan (Dk. 60 Sinan), Selçuk, Mert

Goller: Dk. 12 Mehmet, Dk. 56 Alp (Kocaeli Birlikspor), Dk. 77 Sinan (Zonguldak Kömürspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Hüseyin, Dk. 42 Ercan, Dk. 45 Sefa, Dk. 59 Serkan (Zonguldak Kömürspor), Dk. 39 Burak, Dk. 48 Umut, Dk. 59 Kürşat, Dk. 90 Gökhan ve 90 Turgay (Kocaeli Birlikspor)


Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta, Kocaeli Birlikspor, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 2-1 yendi.

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