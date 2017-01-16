Tuzlaspor'dan çifte transfer!

Tuzlaspor, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç file bekçisi Murat Hocaoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralarken, Werder Bremen'in alt lig takımlarında forma giyen 20 yaşındaki forvet Onur Capin ile de 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tuzla Belediye Stadı'nda Tuzlaspor Kulüp Başkanı Murat Erdoğan, başkan yardımcıları Cihan Haspolatlı ve Ümit Davala ile teknik direktör Aydın Kaldrım’ın katıldığı imza törerinde, kaleci Murat Hocaoğlu kendisini sezon sonuna kadar Tuzlaspor’lu yapan sözleşmeye imza attı.

Onur Capin de 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.