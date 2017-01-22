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Anadolu Üsküdar 1908: 1 - Kocaeli Birlikspor: 0

Tarih22 Ocak 2017 , 15:59

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Anadolu Üsküdar 1908: 1 - Kocaeli Birlikspor: 0

Anadolu Üsküdar 1908: 1 - Kocaeli Birlikspor: 0

Stat: Maltepe Hasan Polat

Hakemler: Celal Bayraklı, Aykut Küçük, Tolga Özcan

Anadolu Üsküdar 1908: Ali Alper, Seyit Ali (Dk. 68 Alihan), Recep Berk (Dk. 84 Murat), Çağlar (Dk. 89 Bertuğ), Fatih, Melih, Karahan Yasir, Gökhan, Hasan, Yunus, Murat Rüzgar

Kocaeli Birlikspor: Fatih Öztürk, Kürşat Ergun, Turgay, Mehmet Gürkan, Umut, Onur, Erdi (Dk. 83 Mutlu), Gökhan, Emre, Uğur Daşdemir, Alp (Dk. 72 Uğur Işıkal)

Gol: Dk. 56 Hasan (Anadolu Üsküdar 1908)

Sarı kartlar: Dk. 53 Murat Rüzgar, Dk. 90+1 Murat Akgül (Anadolu Üsküdar 1908), Dk. 58 Mehmet Gürkan (Kocaeli Birlikspor)

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Anadolu Üsküdar 1908, sahasında Kocaeli Birlikspor'u 1-0 yendi.

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