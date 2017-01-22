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Anadolu Üsküdar 1908: 1 - Kocaeli Birlikspor: 0
22 Ocak 2017 , 15:59
Anadolu Üsküdar 1908: 1 - Kocaeli Birlikspor: 0
Stat: Maltepe Hasan Polat
Hakemler: Celal Bayraklı, Aykut Küçük, Tolga Özcan
Anadolu Üsküdar 1908: Ali Alper, Seyit Ali (Dk. 68 Alihan), Recep Berk (Dk. 84 Murat), Çağlar (Dk. 89 Bertuğ), Fatih, Melih, Karahan Yasir, Gökhan, Hasan, Yunus, Murat Rüzgar
Kocaeli Birlikspor: Fatih Öztürk, Kürşat Ergun, Turgay, Mehmet Gürkan, Umut, Onur, Erdi (Dk. 83 Mutlu), Gökhan, Emre, Uğur Daşdemir, Alp (Dk. 72 Uğur Işıkal)
Gol: Dk. 56 Hasan (Anadolu Üsküdar 1908)
Sarı kartlar: Dk. 53 Murat Rüzgar, Dk. 90+1 Murat Akgül (Anadolu Üsküdar 1908), Dk. 58 Mehmet Gürkan (Kocaeli Birlikspor)
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Anadolu Üsküdar 1908, sahasında Kocaeli Birlikspor'u 1-0 yendi.
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