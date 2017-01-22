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Nazilli Belediyespor: 2 - Kahramanmaraşspor: 0
22 Ocak 2017 , 16:05
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, sahasında Kahramanmaraşspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Nazilli
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Suat Güz, Mehmet Akıncık
Nazilli Belediyespor: Metin, Sabri, Berkay (Dk. 78 Mert Çapar), Mert Çakar, Atilla (Dk. 85 Tuna), Hakan, Yüksel, Zafer, Gökhan, Hüseyin, Ali (Dk. 68 Fatih)
Kahramanmaraşspor: Mesut (Dk. 67 Akın), Yusuf, Selçuk, Devrim, Feyyaz, Fatih, Ramazan, Aytürk Halil, Evren, Eser (Dk. 80 Uğur), Kayhan (Dk. 70 Barış)
Goller: Dk. 27 Ali (penaltıdan), Dk. 90 Mert Çapar (Nazilli Belediyespor)
Kırmızı kart: Dk. 66 Hakan (Nazilli Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Fatih, Dk. 70 Barış (Kahramanmaraşspor), Dk. 45 Berkay, Dk. 79 Mert Çakar (Nazilli Belediyespor)
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