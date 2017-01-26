"Ankaragücü içimde kalan bir ukdedir"

Keçiörengücü'nün başarılı golcüsü Timur Kosovalı, Ekrem Konur'un sorularını yanıtladı.

-Evinizde 3 hafta aradan sonra Ofspor karşısında farklı kazandınız.İnişli çıkışlı performansınızı neye bağlıyorsun?

"Takım olarak son maçlarda öz güven eksikliğimiz vardı.Bence inişli çıkışlı grafiğimiz buna bağlıydı. Ofspor maçındaki galibiyete çok ihtiyacımız vardı.bundan sonra hedefimiz güzel bi seri yakalamak"

-Lider İstanbulspor'la aranızda 1 puan fark var. Takım olarak şampiyonluk için iddialı mısınız?

"Ben her zaman hedefi olan takımlarda oynamayı tercih eden bi oyuncuyum.Bu sezon başında da Keçiörengücü kulübüne şampiyonluk hedefi olduğu için geldim. Takım olarak hedefimizin peşinden gidiyoruz .Şu an için çok yakın puanlar ama 5 hafta sonra kopmalar olur diye düşünüyorum.Bizde sezon sonuna kadar hedefimizi kovalayacağız ve mutlu sona ulaşmak istiyoruz"

-Gol istatistikleri yüksek oyuncusun.Bu sezon 4 golle takımına katkıda bulundun. Keçiörengücü formasıyla gol hedefin var mı?

"Bu sezon hedefim 20 gol atmaktı ancak,ilk devre gördüğüm kırmızı kart ve aldığım 6 maçlık ceza istikrar yakalamama ve ritim tutmama engel oldu. Şimdi o günler geride kaldı ve 2. devre,takımıma hedefe giden yolda elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum"

-Çeşitli takımlarda forma giydin.Gittiğin tüm takımlarda olumlu bir izlenim bıraktın. Sana göre kariyerinde en başarılı sezonunu hangi takımda geçirdin?

"Evet yaşıma göre gerçekten çok fazla takımda oynadım .En gollü sezonumu Bandırmaspor'da geçirdim.Oynadığım her takımda güzel günler geçirdim,güzel dostluklar edindim. Ancak unutamadığım sene Göztepe de yaşadığım şampiyonluk. Gerçekten çok güzel geçti.Bende takımıma 13 golle katkı sağladım. Ankaragücü'ne giderken de çok büyük hedeflerim vardı.Ancak orada bol gollü bi sezon geçiremedim 6 gol attım. Ankaragücün'de istediğim hedeflere ulaşamamak içimde kalan bir uktedir"