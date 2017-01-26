Haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 2. Lig'de 20. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, gruplarda tamamı 29 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Beyaz Grup

13.00 Kahramanmaraşspor-İstanbulspor: Yiğit Arslan

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Nazilli Belediyespor: Şeref Taştan

13.00 Ofspor-Fethiyespor: Tolga Kadaz

13.00 Sivas Belediyespor-Anadolu Üsküdar 1908: Ali Adıgüzel

13.30 Kocaeli Birlikspor-Keçiörengücü: Tugay Kaan Numanoğlu

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yavuz Çetin

13.30 Bucaspor-Fatih Karagümrük: Bilal Köseoğlu

13.30 Hacettepe-Büyükçekmece Tepecikspor: Yaşar Can Temizel

13.30 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor: Veli Karakaya

Kırmızı Grup

13.00 Gümüşhanespor-BUGSAŞ Spor: Yasin Kol

13.30 Karşıyaka-MKE Ankaragücü: Ramazan Keleş

13.30 Sarıyer-Etimesgut Belediyespor: Hakan Akmısır

13.30 Eyüpspor-Kastamonuspor 1966: Ali Karatutlu

13.30 Niğde Belediyespor-1461 Trabzon: Burak Taşkınsoy

13.30 Kırklarelispor-Kayseri Erciyesspor: Mustafa Aydın

13.30 Tokatspor-Menemen Belediyespor: Çağdaş Altay

13.30 İnegölspor-Tuzlaspor: Murat Erdoğan

13.30 Aydınspor 1923-Hatayspor: Selim Özen