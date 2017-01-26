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Haftanın hakemleri belli oldu
26 Ocak 2017 , 18:02
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Spor Toto 2. Lig'de 20. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, gruplarda tamamı 29 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Beyaz Grup
13.00 Kahramanmaraşspor-İstanbulspor: Yiğit Arslan
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Nazilli Belediyespor: Şeref Taştan
13.00 Ofspor-Fethiyespor: Tolga Kadaz
13.00 Sivas Belediyespor-Anadolu Üsküdar 1908: Ali Adıgüzel
13.30 Kocaeli Birlikspor-Keçiörengücü: Tugay Kaan Numanoğlu
13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yavuz Çetin
13.30 Bucaspor-Fatih Karagümrük: Bilal Köseoğlu
13.30 Hacettepe-Büyükçekmece Tepecikspor: Yaşar Can Temizel
13.30 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor: Veli Karakaya
Kırmızı Grup
13.00 Gümüşhanespor-BUGSAŞ Spor: Yasin Kol
13.30 Karşıyaka-MKE Ankaragücü: Ramazan Keleş
13.30 Sarıyer-Etimesgut Belediyespor: Hakan Akmısır
13.30 Eyüpspor-Kastamonuspor 1966: Ali Karatutlu
13.30 Niğde Belediyespor-1461 Trabzon: Burak Taşkınsoy
13.30 Kırklarelispor-Kayseri Erciyesspor: Mustafa Aydın
13.30 Tokatspor-Menemen Belediyespor: Çağdaş Altay
13.30 İnegölspor-Tuzlaspor: Murat Erdoğan
13.30 Aydınspor 1923-Hatayspor: Selim Özen
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