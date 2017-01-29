Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup

Kahramanmaraşspor: 2 - İstanbulspor: 1

Tarih29 Ocak 2017 , 16:02

Yorum
Kahramanmaraşspor: 2 - İstanbulspor: 1

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Kahramanmaraşspor, sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Kahramanmaraş 12 Şubat

Hakemler: Yiğit Arslan, Can Savaşan, Kürşathan Akın

Kahramanmaraşspor: Akın İsmail, Evren Kilarci, Yusuf Onur, Selçuk (Dk. 88 Hakan Vural), Serbay, Fatih, Kazım, Uğur (Dk. 76 Kemal), Aytürk Halil, Eser (Dk. 74 Kayhan), Evren Horozal

İstanbulspor: Ersel, Oğuzhan, Yalçın, Onur, Orhan, Muhsin (Dk. 65 Onur Kolay), Mehmet Zeki, Yunus Emre, Zafer, İbrahim Halil (Dk. 83 Muhammed Demirci), İbrahim Yılmaz (Dk. 84 Şaban)

Goller: Dk. 5 Yunus Emre (İstanbulspor), Dk. 8 Eser Akbaş, Dk. 80 Fatih Şen (Kahramanmaraşspor)

Kırmızı kart: Dk. 85 Kemal Akbaba (Kahramanmaraşspor) 

Sarı kartlar: Dk. 40 Fatih (Kahramanmaraşspor), Dk. 62 Zafer, Dk. 74 Zeki, Dk. 82 İbrahim, Dk. 86 Yalçın İstanbulspor)

 

 

 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup HaberleriTüm Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup Haberleri

me