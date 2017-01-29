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Kahramanmaraşspor: 2 - İstanbulspor: 1
29 Ocak 2017 , 16:02
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Kahramanmaraşspor, sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Kahramanmaraş 12 Şubat
Hakemler: Yiğit Arslan, Can Savaşan, Kürşathan Akın
Kahramanmaraşspor: Akın İsmail, Evren Kilarci, Yusuf Onur, Selçuk (Dk. 88 Hakan Vural), Serbay, Fatih, Kazım, Uğur (Dk. 76 Kemal), Aytürk Halil, Eser (Dk. 74 Kayhan), Evren Horozal
İstanbulspor: Ersel, Oğuzhan, Yalçın, Onur, Orhan, Muhsin (Dk. 65 Onur Kolay), Mehmet Zeki, Yunus Emre, Zafer, İbrahim Halil (Dk. 83 Muhammed Demirci), İbrahim Yılmaz (Dk. 84 Şaban)
Goller: Dk. 5 Yunus Emre (İstanbulspor), Dk. 8 Eser Akbaş, Dk. 80 Fatih Şen (Kahramanmaraşspor)
Kırmızı kart: Dk. 85 Kemal Akbaba (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Fatih (Kahramanmaraşspor), Dk. 62 Zafer, Dk. 74 Zeki, Dk. 82 İbrahim, Dk. 86 Yalçın İstanbulspor)
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