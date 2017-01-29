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Pendikspor: 2 - Zonguldak Kömürspor: 2

Tarih29 Ocak 2017 , 15:59

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Pendikspor: 2 - Zonguldak Kömürspor: 2

Stat: Pendik

Hakemler: Veli Karakaya, Koray Can Karadedeli, Yusuf Doğan

Pendikspor: Mehmet Cinpir, Hakan, Umut, Sinan (Dk. 79 Hayrullah), Mehmet Alaeddinoğlu, Cemil (Dk. 63 Süheyl), Ramiz, Zeki, Anıl, Azad, Yasin Görkem (Dk. 63 Tayfun Emre)

Zonguldak Kömürspor: Osman, Sefa (Dk. 80 Hüseyin), Okan, Onur, Erdinç, Batuhan (Dk. 46 Sinan), Ercan, Turan, Selçuk (Dk. 87 Furkan), Mert, Okan

Goller: Dk. 45+3 (penaltıdan) ve 89 Onur Eriş (Zonguldak Kömürspor), Dk. 71 ve 75 Mehmet Alaeddinoğlu (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Hakan, Dk. 60 Azad, Dk. 84 Umut, Dk 85 Mehmet Cinpir (Pendikspor), Dk. 49 Erdinç, Dk. 85 Selçuk, Dk. 90+4 Turan (Zonguldak Kömürspor)

 

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Pendikspor ile Zonguldak Kömürspor 2-2 berabere kaldı.

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