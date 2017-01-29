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Sivas Belediyespor: 1 - Anadolu Üsküdar 1908: 1
29 Ocak 2017 , 15:27
Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Ali Adıgüzel, Caner Eroğlu, Ferhat Dalgıç
Sivas Belediyespor: Yakup Bugun, Abdurrahman, Emrah, Ozan, Tunay, Ali Aydın, Seyid Ahmet, Tolga, Niyazi Batuhan, Yakup Yiğit, Mehmet
Anadolu Üsküdar 1908: Ali Alper, Seyit Ali, Pekin (Dk. 46 Murat Akgül), Recep Berk, Fatih (Dk. 46 Emre), Melih (Dk. 90 Alihan), Karahan, Gökhan, Hasan, Yunus, Murat Rüzgar
Goller: Dk. 36 Mehmet (Sivas Belediyespor), Dk. 75 Seyit Ali (Anadolu Üsküdar 1908)
Sarı kartlar: Dk. 37 Hasan, Dk. 51 Murat Akgül, Dk. 55 Karahan (Anadolu Üsküdar 1908), Dk. 52 Seyid Ahmet (Sivas Belediyespor)
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor-Anadolu Üsküdar 1908 karşılaşması 1-1 sona erdi.
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