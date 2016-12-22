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Tokatspor'da yaprak dökümü
22 Aralık 2016 , 12:56
Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor'da Soner Ergençay, Ertuğrul Furkan, Doğan Can, Eren Görür, Eray Açıkgöz, Eren Özen ve Gökhan Süzen takımdan ayrıldı.
Gökhan Süzen'in dünkü haberimizde duyurduğumuz gibi eski takımı Sivasspor formasını tekrardan giymesi bekleniyor.
Sezonun ilk yarısında Tokatspor'da 16 maçta görev alan Gökhan 1 kez fileleri havalandırdı. Öte yandan Tokat temsilcisi Kırmızı Grup'ta 15 puanla 17. sırada yer aldı.
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