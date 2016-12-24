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Tuzlaspor'da yeni başkan Murat Erdoğan!
24 Aralık 2016 , 17:06
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor'da kulüp başkanlığına Murat Erdoğan seçildi.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından, Türk futbolunun tanınmış isimlerinden oluşan yeni yönetim kurulu belirlendi.
Toplam 120 üyenin katılımıyla yapılan genel kurulda tek aday olan Murat Erdoğan, oy birliğiyle yeni başkan seçilerek, koltuğu Ahmet Çabuk'tan devraldı.
Murat Erdoğan başkanlığındaki yeni yönetimde, Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk asil üye, Emin İnal, Nacibey Donat, Ergun Akbaşoğlu, Suphi Tarım ve Cem Çalışkan ise yedek üye olarak yer aldı.
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