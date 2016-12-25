- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Ziya Doğan'dan sağ bek hamlesi
25 Aralık 2016 , 23:19
AJANSSPOR-
Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Kastamonuspor transfere start verdi. Teknik direktör Ziya Doğan yönetiminde sağ bek arayan Kastamonu ekibi Yeni Malatyaspor'da kadroda düşünülmeyen Erkan Sekman ile prensipte anlaşma sağladı.
Erkan'ın Ziya Doğan ile ikili ilişkisinden dolayı bu takımı tercih ettiği ifade edildi. 32 yaşındaki oyuncu 3'ü ilk 11 olmak üzere 4 karşılaşmada forma giydi.
YORUM EKLE
Son Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup HaberleriTüm Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar