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Ziya Doğan'dan sağ bek hamlesi

Tarih25 Aralık 2016 , 23:19

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Ziya Doğan'dan sağ bek hamlesi

AJANSSPOR-

Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Kastamonuspor transfere start verdi. Teknik direktör Ziya Doğan yönetiminde sağ bek arayan Kastamonu ekibi Yeni Malatyaspor'da kadroda düşünülmeyen Erkan Sekman ile prensipte anlaşma sağladı.

Erkan'ın Ziya Doğan ile ikili ilişkisinden dolayı bu takımı tercih ettiği ifade edildi. 32 yaşındaki oyuncu 3'ü ilk 11 olmak üzere 4 karşılaşmada forma giydi.

 

 

 

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