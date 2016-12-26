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Karşıyaka'da flaş ayrılık!
26 Aralık 2016 , 15:45
Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
29 puanla 4. sırada bulunan 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç'ün sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Kırmızı-Yeşilli takımda ilk olarak gündeme Engin Korukır ismi geldi.
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