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Aydınspor'da Özdemir gitti!

Tarih27 Aralık 2016 , 15:05

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Aydınspor'da Özdemir gitti!

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 21 puanla 12. sırada tamamlayan Aydınspor 1923'te teknik direktör Göksel Özdemir'le yollar ayrıldı.

Başkan Hidayet Türen yaptığı açıklamada, "Takımda kan değişikliği gerekliydi. Yönetim olarak böyle bir karar alındı. Yeni Teknik direktörümüzü yakın zamanda belirleyeceğiz" dedi.

Siyah-Beyazlı takımın başına 8. haftada geçen Göksel Özdemir, ligde 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Kupada takımını gruplara taşıyan Özdemir, 3 müsabakada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi gördü. 

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