- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinden TFF'ye ziyaret
28 Aralık 2016 , 22:24
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup
2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinin yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki idari merkezde gerçekleştirilen ziyarette, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ile Ali Düşmez, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın ve birliğin yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu bildirildi.
Ziyarette, Cengiz Günaydın'ın Yıldırım Demirören'e plaket takdim ettiği kaydedildi.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup
YORUM EKLE
Son Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup HaberleriTüm Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar