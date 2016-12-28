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2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinden TFF'ye ziyaret

Tarih28 Aralık 2016 , 22:24

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2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinden TFF'ye ziyaret

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinin yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki idari merkezde gerçekleştirilen ziyarette, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ile Ali Düşmez, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın ve birliğin yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu bildirildi.

Ziyarette, Cengiz Günaydın'ın Yıldırım Demirören'e plaket takdim ettiği kaydedildi.

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