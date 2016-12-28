Karşıyaka'nın yeni hocası belli oldu

Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karşıyaka, teknik direktörlük için Turgut Uçar ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Turgut Uçar ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladık.

Turgut Uçar daha önce 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında takımımızda futbolculuk yapmış ve kaptanlığımızı üstlenmiş, 2006-2007 ve 2010-2011 sezonlarında ise teknik direktörlük görevini yerine getirmişti.

İmza töreninde konuşan 2. Başkanımız Yener Eyüboğlu, “Turgut Uçar Karşıyaka’nın yetiştirmiş olduğu bir futbolcu. Kişiliğini zaten biliyoruz. Birlikte oturduğumuzda aldığımız elektrik, Karşıyaka’yı ve takımı biliyor oluşu onunla bu yola girmemizde büyük etken. Onunla çalışmak büyük keyif verecek.” dedi.

Yeni Teknik Direktörümüz Turgut Uçar ise, “Burada olmak gurur verici. Karşıyaka çok büyük bir camia. Hedefimiz üst lige çıkmak, başka bir hedef olamaz. Takım zaten bu hedefin içinde, futbolcularımızla birlikte çalışıp hedefimizi gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.