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"Kupadaki hedefimiz de gidebildiğimiz..."

Tarih28 Aralık 2016 , 19:05

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Kupadaki hedefimiz de gidebildiğimiz...

Spor Toto 2. Lig temsilcisi Gümüşhanespor'un teknik direktörü Tarık Daşgün de ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiklerini ifade etti.

İlk yarı oyunun hakimiyetinin Atiker Konyaspor'da olduğunu belirten Daşgün, "İkinci yarı zaman zaman oyuna ortak olduk. Golden sonra haliyle çocukların morali bozuldu. Oyuncularımın mücadelelerinden memnunum. Oynadığımız 3 maç bizi kupada iddialı konuma getirdi. Son maça kadar iddiamız devam ederse, bunu zorlayacağız. Çıkabilirsek gruptan çıkacağız. Öncelikle hedefimiz bulunduğumuz ligden bir üst lige çıkmak. Kupadaki hedefimiz de gidebildiğimiz yere kadar gitmek." ifadelerini kullandı.

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