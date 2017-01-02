İbrahim Kaş Kastamonuspor'da

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Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Kastamonu 1966, Karşıyaka'nın tecrübeli oyuncusu İbrahim Kaş ile anlaşma sağladı.

İbrahim Kastamonuspor ile ön protokol imzaladı ve yeni takımımın Antalya kampına katıldı. Karşıyaka'da sezonun ilk yarısında 2'si ilk ilk 11 olmak üzere 5 maçta forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu skora etki sağlayamadı.

Öte yandan 2. Lig Kırmızı Grup'ta zor günler geçiren Kastamonu ekibi 19 puanla 15. sırada yer alıyor.