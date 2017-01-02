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Sarıyer'e Süper Lig'den transfer
02 Ocak 2017 , 19:34
AJANSSPOR-
Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Sarıyer'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Beyaz Martılar en son Büyükşehir Erzurumspor'da forma giyen Fenerbahçe altyapısından yetişen Oğuz Mataracı'yı Antalyaspor'dan sezon sonuna kadar kiraladı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2 sezondur maçının olmaması dikkat çekti.
Öte yandan, İstanbul ekibi Sarıyer 2.Lig Kırmızı Grup'ta 23 puanla 8 sırada yer aldı.
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