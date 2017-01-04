2 ve 3. Lig'de program belli oldu!

Spor Toto 2. ve 3. Liglerde 2016-2017 sezonunun ikinci yarı maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto 2. ve 3. Liglerde 14 ve 15 Ocak tarihlerinde başlayacak müsabakalar, 29 Nisan'da oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.

Lig müsabakaları sonunda şampiyon ve küme düşen takımların belli olmasının ardından, gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan ekipler play-off müsabakalarına katılacak.