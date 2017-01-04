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Tuzlaspor'dan kiralık modeli!
04 Ocak 2017 , 11:30
-AJANSSPOR
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tuzlaspor'da transfer dönemi hareketli geçiyor.
Yönetim kuruluna, eski futbolcular Ümit Davala, Murat Erdoğan, Ömer Erdoğan ve Cihan Haspolatlı'nın geçmesinin ardından transfer politikasının değiştiği görüldü.
Bu sezon 2 maçta görev alan Emre Azim, 3.Lig takımlarından Çatalcaspor'a kiralanırken, yine 2 maçta forma şansı bulabilen bir diğer genç futbolcu Furkan Külekçi ise Manavgatspor'a kiralandı.
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