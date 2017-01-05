Ankaragücü'den çifte bomba

Ankaragücü, Manisaspor'dan golcü oyuncu Bahattin Köse ve Altınordu'dan Sertaç Çam ile prensipte anlaştı.

Akhisarspor, Altınordu gibi takımlardan sonra en son Manisaspor formasını giyen Bahattin, geçen sezon attığı 12 golle takımının 1.Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı. Bu sezon 2 gol atan Bahattin, lider Ankaragücü ile 1.5 senelik sözleşmeye imza attı.

Ankaragücü, aynı zamanda Altınordu forması giyen Sertaç Çam ile prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezon Kocaeli Birlik'te gösteriği performans ile takımının Play-Off oynamasında büyük bir rol oynayan Sertaç, bu sezon Altınordu formasıyla PTT 1.Lig'in ilk yarısında 4 gole imza attı. İki oyuncunun ilerleyen günlerde Ankaragücü ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

(Transfer Merkezi)