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Hatayspor'da 5 ayrılık !

Tarih06 Ocak 2017 , 21:26

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Hatayspor'da 5 ayrılık !

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Hatayspor'da 5 futbolcu ile sözleşmeler feshedildi.

Hatayspor yönetim kurulu yaptığı toplantıda, istenilen performansı göstermeyen futbolculardan Fuat OnurMehmet ArıMehmet Enes ÖztürkOnur Kaçar ve Ragıp Narin ile yolların ayrılmasını kararlaştırdı. Kulüp tarafından futbolculara ara transferde kendilerine kulüp bulmaları bildirildi.

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