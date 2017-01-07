Serkan Çalık formayı giydi!

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Menemen Belediyespor ara transfer döneminin ilk takviyesini gerçekleştirdi. Şu ana kadar 5 oyuncusuyla yollarını ayıran sarı lacivertliler, futbolseverlerin Galatasaray'dan hatırladığı Kırklarelisporlu Serkan Çalık'ı kadrosuna kattı. Teknik direktörü Suat Kaya, 30 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Futbol yaşamına 2004 yılında Almanya'nın Rot Weiss Essen takımında başlayan tecrübeli forvet, 2007-08 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. O sezon sarı kırmızılı formayı 17 lig, 7 de Türkiye Kupası müsabakasında giyen Serkan, 4 gol attı. Ardından Gençlerbirliği'ne geçen gurbetçi futbolcu, Kayseri Erciyesspor, Şanlıurfaspor, Samsunspor, Yeni Malatyaspor, Sarıyer ve Kırklarelispor'da da oynadı.