Ankaragücü'nden Bursaspor'a !

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Ankaragücü, Onur Atasayar için Bursaspor ile anlaştıklarını resmi sitesinden duyurdu. İşte o açıklama;

'Kulübümüz ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcumuz Onur Atasayar’ın transferi için Bursaspor Kulübü ile prensip anlaşmasına varılmıştır.

Alt yapımızdan yetişen ve sol kanat mevkinde oynayan futbolcumuz Onur Atasayar’ın sözleşmesinin bu sezon sonu bitecek olması ve oyuncumuzun tercihini Süper Lig’den yana kullanması varılan prensip anlaşmasında etkili olmuştur.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Yönetim Kurulumuz,”Bursaspor’un kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncumuz Onur Atasayar’ın transferi konusunda kulübümüz ve oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda prensip anlaşmasına varılmıştır”denildi.

Formamızı taşıdığı süre içerisinde duruşu, sağlam karakteri ve takımımıza yaptığı katkılarından dolayı Onur Atasayar kardeşimize teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşamında kendisine başarılar diliyoruz.' ifadeleri yer aldı.