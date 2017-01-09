Kastamonuspor'dan önemli takviye!

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kastamonuspor 1966, tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Şeras ile anlaştı.

Ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve devreyi 15. sırada tamamlayan Kastamonuspor 1966, son olarak Göztepe'de forma giyen Kerem Şeras ile prensip anlaşmasına vardı.

Kerem Şeras (Yaş 33) - (Kariyeri)

334 Maç - 10 Gol

- Gençlerbirliği

- GB Asaşspor

- Ankaragücü

- Antalyaspor

- Kasımpaşa

- Osmanlıspor

- Göztepe