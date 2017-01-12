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2. Lig'de hakemler açıklandı!

Tarih12 Ocak 2017 , 12:25

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2. Lig'de hakemler açıklandı!

Spor Toto 2. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2. Lig gruplarında haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Beyaz Grup

15 Ocak Pazar:

13.00 Ofspor-Anadolu Üsküdar 1908: Ferhan Kestanlıoğlu

13.00 Sivas Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: Tolga Kadaz

13.00 Kahramanmaraşspor-Konya Anadolu Selçukspor: Yaşar Can Temizel

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Emre Malok

13.30 Fatih Karagümrük-Fethiyespor: Şeref Taştan

13.30 Pendikspor-İstanbulspor: Çağdaş Altay

13.30 Hacettepe-Nazilli Belediyespor: Ramazan Keleş

13.30 Kocaeli Birlikspor-Zonguldak Kömürspor: Mert Güzenge

13.30 Bucaspor-Keçiörengücü: Celal Bayraklı

Kırmızı Grup

14 Ocak Cumartesi:

13.30 İnegölspor-Menemen Belediyespor: Yavuz Çetin

13.30 Kırklarelispor-Tuzlaspor: Yiğit Peşin

13.30 Karşıyaka-BUGSAŞ Spor: Mustafa Kürşad Filiz

15 Ocak Pazar:

13.00 Hatayspor-Kayseri Erciyesspor: Sinan Dereci

13.00 Gümüşhanespor-1461 Trabzon: Levent Balcı

13.30 Tokatspor-Etimesgut Belediyespor: Burak Taşkınsoy

13.30 Niğde Belediyespor-Eyüpspor: Kadir Sağlam

13.30 Sarıyer-Kastamonu 1966: Ercan Hellaç

13.30 Aydınspor 1923-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan

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